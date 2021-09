Inaugurazione della delegazione di Lecce

Appuntamento per sabato 25 settembre presso il Salone Maria d'Enghien del castello Carlo V

Una nuova delegazione per Fondazione Umberto Veronesi. L'appuntamento è per sabato 25 settembre, a Lecce, per la cerimonia di inaugurazione della delegazione pugliese guidata da Francesca Romana Melfi. L'incontro è programmato per le ore 18:30 presso il Salone Maria d'Enghien del castello Carlo V in via XXV luglio.





All'evento parteciperanno, oltre alla responsabile, il presidente di fondazione Paolo Veronesi, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Puglia Alessandro Delli Noci e Marco Annoni, responsabile della supervisione etica della fondazione. L'incontro sarà moderato dal giornalista Marcello Favale. Al termine dell'incontro è previsto un aperitivo.





Per maggiori informazioni scrivere a info.lecce@fondazioneveronesi.it

Per partecipare sarà necessario esibire il Green Pass.