La delegazione di Bergamo torna a organizzare un’escursione naturalistica a sostegno della ricerca scientifica

Incontro in alta quota domenica 6 ottobre 2024 per finanziare il lavoro di un ricercatore locale

La delegazione di Bergamo di Fondazione Veronesi, guidata da Marta Savona, organizza un’escursione naturalistica a sostegno della ricerca scientifica. Il ritrovo è previsto domenica 6 ottobre alle ore 11.00, presso Fuipiano (da via Resegone, percorrere la strada non asfaltata per circa 1 km fino al parcheggio e seguire le indicazioni per il Rifugio).

I fondi raccolti saranno destinati al finanziamento di un ricercatore locale.

L’escursione, che prevede una passeggiata di circa un’ora con 150 metri di dislivello con l’accompagnatore di media montagna e fotografo Matteo Zanga, è così organizzata:

ore 11.00 ritrovo a Fuipiano;

partenza verso il Rifugio Resegone, località Croci di Brumano (Valle Imagna – BG);

ore 12.00 circa arrivo al rifugio e assaggio dei formaggi offerti dall’azienda agricola Recudino di Sant’Ombono Terme;

pranzo al sacco (chi volesse pranzare al rifugio è invitato a prenotare al numero 035-852931);

al termine proiezione naturalistica a cura dell’illustratore Stefano Torriani.

Ricordiamo che in caso di maltempo l’escursione sarà rimandata al week end successivo. Si raccomanda ai partecipanti di munirsi di scarpe e abbigliamento comodi, pranzo al sacco e, se disponibili, dei bastoncini da Nordic Walking.

Per informazioni e conferma di adesione:

Marta Torriani 349 31 17 837

Scarica la locandina