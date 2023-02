Appuntamento giovedì 2 febbraio 2023 per sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Veronesi

La Delegazione di Brescia di Fondazione Umberto Veronesi, guidata da Raffaella Franzoni, organizza una cena di raccolta fondi in collaborazione con il Rotary Club Lovere Iseo Breno e con Confindustria Brescia, a sostegno della ricerca scientifica sui tumori maschili. L’evento avrà luogo giovedì 2 febbraio a partire dalle ore 20.00 presso la splendida cornice di Borgo Glazel, in via XI Febbraio a Piamborno (BS).

Per la serata, dove sarà presente anche il Professor Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi, si ringraziano il Catering Aglio e Oglio per il menù e Citrus l’Orto Italiano per aver gentilmente omaggiato i cadeaux che verranno distribuiti a tutti i partecipanti.