La delegazione di Domodossola organizza un concerto a sostegno della ricerca scientifica

Appuntamento in musica sabato 26 ottobre 2024 per sostenere la ricerca oncologica

La delegazione di Domodossola di Fondazione Veronesi, guidata da Paola Daniela Borri, organizza un concerto benefico a sostegno della ricerca scientifica nel campo dell'oncologia.

L'appuntamento è sabato 26 ottobre 2024, alle ore 21.00, presso il Teatro “La Fabbrica” a Villadossola.

I partecipanti potranno ascoltare lo spettacolo "Canzoni senza tempo" con il Coro Blu di Bani, Laura e Ornella Miserocchi.

I fondi raccolti grazie all'evento, patrocinato dalla Città di Villadossola, contribuiranno a finanziare un ricercatore sul territorio, impegnato a trovare nuove cure per le patologie oncologiche.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita presso il negozio "Plastic Gomma", in Via Marconi 1 a Domodossola.

Per confermare la propria presenza, e per maggiori informazioni, è possibile scrivere al seguente indirizzo email:

info.domodossola@fondazioneveronesi.it

Scarica la locandina