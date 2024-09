La delegazione di Napoli organizza un concerto di musica classica per la ricerca oncologica

Appuntamento sabato 12 ottobre per sostenere la ricerca scientifica sull'oncologia femminile

La nuova delegazione di Napoli di Fondazione Veronesi, guidata da Marina Ciaravolo, organizza un concerto di raccolta fondi a sostegno dell’oncologia femminile.

L’evento, in programma per sabato 12 ottobre a partire dalle ore 18:30, vedrà il Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo esibirsi in un concerto di musica classica all’interno della Navata Barocca del Museo di Donnaregina, a Napoli.

I fondi raccolti dalla serata, patrocinata dal Comune di Napoli, dall’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli, da Federfarma Napoli e dall’Ordine dei Giornalisti, permetteranno il finanziamento di un ricercatore o una ricercatrice impegnato a trovare soluzioni di cura sempre più efficaci per le patologie oncologiche tipicamente femminili.

Un ringraziamento speciale va alle aziende che hanno contribuito alla riuscita della serata: Caretti Costruzioni, Crispo, FG Eventi, Michele Bottiglieri Armatore, Mirante Turismo.

Si ringrazia inoltre Tenuta San Francesco per aver donato i vini, Vesuvius Magma Gin per gli analcolici, Pasta Leonessa per i deliziosi primi piatti e Pasticceria Pansa per i dolci. Un sentito ringraziamento anche all'Azienda Antonino De Simone per i preziosi cadeau in corallo, e al fotografo Nando Spiezia.

Il concerto sarà preceduto da un momento istituzionale dove il professor Paolo Veronesi espliciterà l’impegno di Fondazione Veronesi, di cui è presidente, nel finanziamento alla ricerca d’eccellenza per migliorare la qualità e la prospettiva di vita delle persone.

Al termine del concerto si terrà una visita alla Cappella della Chiesa Santa Maria Donnaregina e, infine, un rinfresco nella Navata Gotica.

Per informazioni e prenotazioni:

info.napoli@fondazioneveronesi.it

tel. 02 76018187

Scarica la locandina