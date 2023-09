La delegazione di Novara organizza una Charity dinner a sostegno dell’oncologia femminile

Appuntamento mercoledì 25 ottobre 2023 per sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Veronesi

La Delegazione di Novara di Fondazione Veronesi, guidata da Anna Chiara Invernizzi, organizza una Charity Dinner a sostegno dell’oncologia femminile. L’appuntamento è mercoledì 25 ottobre 2023 alle ore 19.30 presso il Grand Hotel et des Iles Borromées in Corso Umberto I, 67 a Stresa.

I fondi raccolti saranno devoluti per finanziare una borsa di ricerca per trovare nuove cure per le patologie oncologiche femminili.

Durante la serata, in cui è prevista la partecipazione del Mago Zen, la musica sarà a cura di Luca Morganti e Davide Sodero.

Per informazioni e prenotazioni:

Info.novara@fondazioneveronesi.it

02.76.01.81.87

Scarica la locandina