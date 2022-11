Appuntamento domenica 18 dicembre 2022 per sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Veronesi

La Delegazione di Pescara, guidata da Gabriella Gallucci, organizza un Brunch di Natale a sostegno della ricerca scientifica in campo oncologico. L'appuntamento è previsto per domenica 18 dicembre alle ore 12 presso l'Hotel Villa Maria in Via San Paolo, Contrada Pretaro 1, Francavilla Al Mare (CH).

Il Brunch, accompagnato da musiche natalizie, permetterà di raccogliere fondi che contribuiranno al finanziamento di un ricercatore locale impegnato a trovare nuove cure contro le patologie oncologiche.

Per maggiori informazioni scarica la locandina

Contatti:

info.pescara@fondazioneveronesi.it

3664555304.