La delegazione di Pescara rinnova il suo sostegno alla ricerca organizzando una nuova cena di raccolta fondi

Appuntamento venerdì 13 dicembre 2024 per sostenere un ricercatore locale impegnato nella cura di patologie oncologiche

La Delegazione di Pescara di Fondazione Veronesi, guidata da Gabriella Gallucci, anche quest'anno organizza una cena di raccolta fondi che si terrà venerdì 13 dicembre 2024 nelle sale dell’Hotel Villa Maria, in via San Paolo – Contrada Pretaro 1, Francavilla al Mare.

La serata avrà inizio alle 19.30 con un aperitivo di benvenuto, seguito dal concerto del cantautore abruzzese Setak, vincitore della Targa Tenco 2024. Intorno alle 21.00 sarà servita la cena.

I fondi raccolti grazie alla serata saranno destinati al sostegno di un ricercatore locale impegnato a trovare nuove cure per le patologie oncologiche.

Un sentito ringraziamento va all’Hotel Villa Maria per l’ospitalità e il costante supporto, così come alle aziende Fashion Tex e GRAF Color per aver scelto di sostenere la serata, contribuendo alla sua realizzazione.

Per informazioni e prenotazioni:

info.pescara@fondazioneveronesi.it

366 4555304

Scarica la locandina