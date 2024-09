La delegazione di Teramo organizza uno special event su alimentazione e attività fisica

Appuntamento sabato 12 ottobre 2024 per scoprire i benefici di alimentazione e attività fisica per la nostra salute

La Delegazione di Teramo di Fondazione Veronesi, guidata da Anna Maria Ressa Camerino, organizza lo Special Event "Alimentazione sana e attività fisica: per prevenire e curare".

L'appuntamento è sabato 12 ottobre alle ore 20.30 presso il Club Restaurant Cashmere in Viale A. De Gasperi Sant’Egidio alla Vibrata.

L'evento prevede la partecipazione di Daniela Strobbe, nutrizionista e dottore di Ricerca in Farmacologia Molecolare e Cellulare, ricercatrice sostenuta dalla Delegazione di Teramo nel 2023.

Per la realizzazione della serata un sentito ringraziamento va alla location Cashmire per l'ospitalità, Kitter Party, Pasticceria Mariani, Spazio Musicale e A.S.D Ballando sulle Note per l’intrattenimento.

Per informazioni e prenotazioni:

Daniela Magno 349 5751634

Fiorella D’Antonio 338 5464527

Mariapia Camaioni 347 3901833

Teresa Giardini 328 4425614

Scarica la locandina