La delegazione di Verona presenta il libro di Marco Annoni "La felicità è un dono"

Appuntamento a Verona martedì 12 settembre 2023 per un momento di riflessione sul tema del dono

La Delegazione di Verona di Fondazione Veronesi, guidata da Annamaria Molino, promuove un importante momento di riflessione sul tema del dono, grazie al prezioso volume di Marco Annoni.

Martedì 12 settembre alle ore 14.00, presso il Palazzo della Gran Guardia in Piazza Bra a Verona, si terrà la presentazione del libro “La Felicità è un dono – Perché l’altruismo intelligente è la scelta migliore che puoi fare”.

L’autore, il filosofo Marco Annoni, Coordinatore del Comitato Etico di Fondazione Umberto Veronesi, nel suo libro racconta come l’altruismo intelligente, in base agli studi di neuroscienze e di biologia evoluzionistica, porti a condurre una vita più ricca di significato e anche, a sorpresa, più sana e più longeva.

All'evento, ospitato nell’ambito di IASGO 34th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, oltre a Marco Annoni parteciperanno Annamaria Molino, Responsabile Delegazione di Verona di Fondazione Umberto Veronesi, e Erica Diani, Pink Ambassador per Fondazione Umberto Veronesi.

Per informazioni:

info.verona@fondazioneveronesi.it

02 7601818

Scarica la locandina