La delegazione di Torino di Fondazione Veronesi organizza una charity dinner a sostegno dell’oncologia pediatrica

Appuntamento martedì 27 maggio per sostenere la ricerca e la cura dei linfomi linfoblastici

La Delegazione di Torino di Fondazione Veronesi, guidata da Giovanna Ardoino e giunta al suo decimo anniversario, rinnova il suo grande impegno nei confronti della ricerca e cura dei tumori pediatrici, organizzando una nuova edizione della cena di raccolta fondi. L’appuntamento è martedì 27 maggio alle ore 20:30 presso la Sala Fucine delle OGR – Officine Grandi Riparazioni in corso Castelfidardo 22, a Torino.

Grazie a questo evento sarà possibile contribuire all’avviamento del Protocollo internazionale LBL 2018 per i linfomi linfoblastici, che vede come obiettivo quello di stabilire una nuova stratificazione per i piccoli pazienti, identificando i tumori che presentano caratteristiche di recidiva o resistenza ai trattamenti.

La performance musicale dell’evento, realizzata in collaborazione con Carosello Records, è affidata al cantautore Diodato.

I partecipanti, oltre a seguire gli interventi del professor Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Veronesi e Direttore del Programma Senologia – Istituto Europeo di Oncologia, e della professoressa Franca Fagioli, membro del Comitato Scientifico di Fondazione Umberto Veronesi e Direttore del Reparto di Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, potranno anche partecipare a un’esclusiva asta online tramite la piattaforma di Memorabid, per aggiudicarsi i preziosi lotti donati da generose aziende, continuando così a mostrare concretamente il proprio sostegno ai bambini e adolescenti malati di tumore. Anche quest’anno non mancherà un momento dedicato all’arte: prima della cena gli ospiti potranno prendere parte alla visita guidata delle mostre in corso delle OGR.

Un sincero ringraziamento al Consolato di Svezia per il patrocinio, a Carosello Records per la collaborazione e a tutti gli altri partner per il loro prezioso contributo all'organizzazione della serata: SKF, Centro Noleggio, Ugo Nespolo, Lauretana, che omaggerà l’acqua, Stratta Catering & Banqueting 1836 di Torino, che curerà l’esclusivo menù, e Cantine Da Milano, che omaggerà i vini.

Per info e prenotazioni:

francesca.muscella@fondazioneveronesi.it

flavia.broggi@fondazioneveronesi.it

02 76 01 81 87

Scarica la locandina