La prevenzione maschile in campo: a Courmayeur l’iniziativa dedicata alla salute maschile

Domenica 28 luglio una giornata dedicata alla prevenzione maschile con consulti urologici gratuiti

Dopo il successo dell’iniziativa realizzata a Courmayeur lo scorso anno torna nuovamente nella città valdostana “La prevenzione maschile in campo”, il progetto a sostegno della prevenzione e della salute al maschile organizzato da Fondazione Veronesi, grazie anche al prezioso supporto della Delegazione di Courmayeur. Nel 2024 l’impegno di Fondazione per sensibilizzare gli uomini nei confronti della prevenzione e sostenere la ricerca scientifica sui tumori maschili, si intensifica: da luglio a ottobre, infatti, saranno realizzate tre iniziative sul territorio nazionale che vedranno la presenza di due postazioni con un medico urologo a disposizione, gratuitamente, all’interno di una piazza del Comune e del Golf Club del territorio.





La prima tappa de “La prevenzione maschile in campo” è fissata per domenica 28 luglio a Courmayeur, con le postazioni presenti in piazza Abbé Henry e presso il Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses. Durante la giornata di domenica saranno allestite due postazioni presidiate da urologi che saranno in grado di fornire un competente consulto a tutti coloro che ne faranno richiesta. Per poter usufruire di questo utile servizio gratuito sarà possibile registrarsi sul sito prevenzionemaschileincampo.it/prenotazione-consulto o recarsi in una delle seguenti località:





Courmayeur, piazza Abbé Henry (vicino alla chiesa di San Pantaleone) dalle ore 10.00 alle ore 18.00;

Val Ferret, Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses, in Località le Pont 16, dalle ore 09.00 alle ore 17.30.





Unitamente ai consulti, Fondazione Veronesi consegnerà alcuni preziosi materiali informativi per far meglio comprendere cosa significhi fare prevenzione e per fornire utili indicazioni riguardanti i corretti stili di vita e i controlli periodici da effettuare secondo l’età.





“Si rinnova l’appuntamento con la prevenzione maschile a Courmayeur che tanta partecipazione ha riscosso lo scorso anno. Siamo veramente grati dell’impegno che le Istituzioni e i cittadini della località, ancora una volta, hanno fornito a Fondazione permettendoci di estendere la consulenza di medici urologi ad un numero sempre maggiore di persone” – dichiara Filippo Valdata, Responsabile della delegazione di Courmayeur di Fondazione Umberto Veronesi ETS.





Domenica 28 luglio 2024, sempre presso il Golf Courmayeur et Grand Jorassess, avrà luogo la prima tappa del “Trofeo Fondazione Veronesi”, una gara di golf ideata con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica nel campo dell'oncologia maschile. I golfisti prenderanno parte ad una gara con formula Lousiana a coppie avendo la possibilità di sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Veronesi attraverso una donazione. Tutti gli ospiti (golfisti e non) potranno sostenere Fondazione, anche partecipando ad una gara di putting green e aderendo ad una sottoscrizione a premi, ideate a favore di tutti.





Quest’anno Cappeller SPA SB e FILA Solutions, in qualità di main partner, e SynDiag s.r.l., Auberge de la Maison e Signature Kitchen Suite, in qualità di partner, hanno deciso di sostenere l’iniziativa a testimonianza dell’impegno sociale e a sostegno della ricerca scientifica. A disposizione dei main partner, il progetto prevede anche un’importante attività di welfare aziendale con la possibilità di ospitare in azienda un medico urologo e consentire ai propri collaboratori di effettuare un counseling o una visita urologica nella propria sede.





“Siamo orgogliosi di essere al fianco di Fondazione Veronesi che con serietà e professionalità finanzia la ricerca scientifica di eccellenza, valorizzando il lavoro di ricercatori e ricercatrici in tutta Italia. La condivisione dei valori aziendali crea fiducia e reciproca vicinanza, per questo, come Cappeller Spa SB, crediamo nel progetto “La prevenzione maschile in campo” che abbiamo deciso di sostenere” - afferma Ilenia Cappeller, Amministratore Delegato di Cappeller SpA SB.





“Per noi di FILA la prevenzione è sempre stata importante – commenta Francesco Pettenon, AD di FILA Solutions -. Nasce infatti da questo principio la collaborazione con Fondazione Veronesi, attiva ormai da qualche anno. Il prendersi cura delle superfici, nostro core business, passa anche attraverso il prendersi cura delle Persone, siano esse esterne o interne all'organizzazione. Dopo i progetti di prevenzione legati al tumore al seno e alle patologie cardiache in Azienda, quest'anno abbiamo voluto allargare il nostro orizzonte e dare supporto alla ricerca "al maschile". Abbiamo abbracciato questo progetto con l'obiettivo di contribuire ad una importante campagna di sensibilizzazione che coinvolge tutte le fasce, partendo dai più giovani fino alla terza età. Siamo certi che portare avanti iniziative legate alla prevenzione conduca ad un radicale cambiamento per la salute della comunità”.





Sempre durante la giornata del 28/07, tutti i presenti avranno l’opportunità di assistere anche ad un piacevole e gustoso showcooking, organizzato da Signature Kitchen Suite e a cura dello chef Andrea Vigna, che proporrà uno speciale finger food da lui appositamente creato per l'occasione e approvato dai nutrizionisti di Fondazione Veronesi; questo momento culinario, sarà impreziosito dalla presenza di una biologa nutrizionista di Fondazione, che sottolineerà l’importanza di una sana alimentazione per mantenere un corretto stile di vita.





A partire dalle ore 18.15, durante la cerimonia di premiazione, i vincitori della gara di golf, della sottoscrizione a premi e della gara di putting green riceveranno premi gentilmente offerti dai partner dell'iniziativa, tra cui Cappeller Spa SB, FILA Solutions, SynDiag s.r.l., Auberge de la Maison, Signature Kitchen Suite, Cantina Colli Euganei, Pasta Cuomo, Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy, Wilden Herbals, Azienda Agricola Lupo. A conclusione della giornata, tutti gli ospiti potranno gustare un aperitivo arricchito di prelibatezze, che Auberge de la Maison offrirà ai partecipanti e agli accompagnatori. Gli chef dell’Auberge de la Maison prepareranno le specialità della serata sulla meravigliosa terrazza del Golf Club.





Per ulteriori informazioni: eventisportivi@fondazioneveronesi.it