“Sport per la Vita” è giunto alla sua trentanovesima edizione

Gran Galà internazionale di pattinaggio artistico a sostegno della ricerca scientifica

Il 25 gennaio 2025, al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, si è tenuta la 39esima edizione di “Sport per la Vita”, il Gran Galà internazionale di pattinaggio artistico. All'evento hanno preso parte diversi componenti della Delegazione di Teramo di Fondazione Veronesi, tra cui Daniela Magno, il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e il ricercatore sostenuto dalla Delegazione Jacopo di Gregorio.

Durante l'evento, che ha accolto i campioni italiani e mondiali del pattinaggio artistico, con la collaborazione della pluricampionessa del mondo Debora Sbei, è stato consegnato il riconoscimento “Rosa Argento 2025” a Teresa Manes per la sua lotta al bullismo.

Il Gran Galà, presentato dalla giornalista Mirella Lelli, ha inoltre ospitato Piero Mazzocchetti e Alessandra Colacarlo da The Voice Kids

“Sport per la Vita” è nato dal desiderio di Licia Giunco di far crescere nei giovani atleti i valori dello sport e della solidarietà. Successivamente l’organizzazione Asd skating "La Paranza" e la presidente del Comitato Sport per la Vita Maria Luisa D’Elpidio hanno raccolto il suo testimone riuscendo a far crescere sempre più questo meraviglioso spettacolo.

Anche quest’anno l’incasso della serata è stato devoluto alla Fondazione Veronesi, da anni impegnata nella promozione della ricerca scientifica di eccellenza, alla LIFC Abruzzo-Lega Fibrosi Cistica del Centro Regionale Fibrosi Cistica dell’Ospedale di Atri, una struttura d’eccellenza che si prende cura dei pazienti che soffrono di fibrosi cistica, e alla Croce Blu di Roseto