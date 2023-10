Trento in rosa per la decima edizione della PittaRosso Pink Parade

Domenica 8 ottobre anche Trento si è colorata di rosa per la decima edizione, in forma diffusa, della PittaRosso Pink Parade

Anche Trento si è colorata di rosa per la decima edizione, in forma diffusa, della PittaRosso Pink Parade, svoltasi domenica 8 ottobre. Si tratta di un evento di raccolta fondi nato dalla partnership tra Fondazione Veronesi e PittaRosso con il grande obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili e sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione.

La camminata di 5 Km, oltre a svolgersi a Milano, città che da dieci anni ospita la manifestazione, si svolge in contemporanea in giro per l’Italia, per diffondere sempre di più l’importante messaggio rivolto a tutte le donne.

La PittaRosso Pink Parade sta diventando un appuntamento fisso anche a Trento e infatti per il secondo anno la città è stata travolta da un'onda rosa. La camminata, che ha coinvolto un gruppo di 100 persone entusiaste di dare il proprio contributo per una causa importante, è partita alle ore 9.30 dal Parco del MUSE e, attraversando il centro storico, è approdata nuovamente al Museo delle Scienze.

Fondazione Veronesi conferma così il suo grande impegno sul territorio, frutto del lavoro della Responsabile della Delegazione di Trento Roberta Zanotti Lunelli. «Sono molto felice del riscontro positivo dimostrato dalla cittadinanza e soprattutto del grande entusiasmo che si è respirato durante la camminata. Sostenere la ricerca scientifica d’eccellenza è fondamentale e anche questa occasione è stata importante per raccogliere fondi per trovare soluzioni di cura sempre più efficaci per i tumori tipicamente femminili, ossia seno, utero e ovaio», ha affermato proprio la Signora Zanotti Lunelli al termine della camminata.