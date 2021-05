Visita il Museo Nazionale del Cinema e sostieni la ricerca scientifica

Appuntamento mercoledì 16 giugno, ore 18:30, per una visita virtuale al museo. Il ricavato sosterrà il progetto Gold for Kids di fondazione a sostegno dell'oncologia pediatrica

La Delegazione di Torino di Fondazione Umberto Veronesi, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema - Mole Antonelliana, vi invita ad un'occasione inedita per vivere, seppur a distanza, la magia di uno dei musei più importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio e la molteplicità delle sue attività scientifiche e divulgative, e per conoscerne le opere più preziose e suggestive, accompagnati da una guida esperta del Museo.





L'appuntamento è per mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 18:30. La visita sarà articolata in due parti:





Sezione "L'Archeologia del Cinema"

Dal teatro d'ombre ai Fratelli Lumière Le meraviglie del precinema: il teatro d'ombre, le scatole ottiche, le lanterne magiche e la fantasmagoria, il teatro ottico fino al cinematografo. Un'avventura alla scoperta delle origini del cinema.





Sezione "La Macchina del Cinema"

Dall'idea al film Cosa fa il regista? Chi è il produttore? Quanto tempo ci vuole per girare un film? Un percorso tra i protagonisti e le fasi di lavorazione del film, attraverso sequenze, documenti di produzione, costumi, oggetti di scena, fotografie e bozzetti.





Mercoledì 16 giugno, i partecipanti riceveranno via email il link di collegamento dal quale potranno seguire il tour virtuale del Museo Nazionale del Cinema. Durante il percorso sarà possibile porre domande, a cui la guida risponderà a conclusione della visita.





La donazione minima per ciascun accesso alla visita è di 15,00 euro. Ogni link di accesso equivale al collegamento da un solo dispositivo. Gli accessi sono limitati, si prega di confermare la propria adesione il prima possibile. Sarà possibile prenotare i biglietti per il tour entro e non oltre martedì 15 giugno.





I fondi raccolti grazie a questa iniziativa contribuiranno al finanziamento del protocollo di cura per il neuroblastoma ad alto rischio, nell'ambito di Gold for kids, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi per l'oncologia pediatrica.





Per informazioni e iscrizioni visita il sito www.insieme.fondazioneveronesi.it/campaign/visita-virtuale-al-museo-nazionale-del-cinema-dele/

oppure scrivi a scrivere a arianna.fumagalli@fondazioneveronesi.it e francesca.muscella@fondazioneveronesi.it