Drogati di cibo?

La voglia di cibo e i meccanismi simili a quelli di dipendenza dalle droghe raccontati da un paziente

Leggevo qualche giorno fa un articolo, pubblicato di recente sulla rivista Nature Human Behaviour, che correla l’obesità ai comportamenti di «addiction», ovvero di dipendenza da droghe. L’articolo, che riporta una moderata «somiglianza» tra obesità e dipendenza da droghe, mi ha fatto venire in mente il racconto di Giovanni, un mio paziente affetto da grave obesità.



«Dottore, quando le diciamo che il cibo per noi è un piacere, non ci creda. Chiamiamo piacere qualcosa che in realtà è assenza di dolore, esattamente come un depresso chiama piacere l’effetto anestetico dell’alcol. O come un timido chiama piacere l’effetto agitante della cocaina.



Nella mia pancia, oltre allo stomaco, ci sono tante emozioni dolorose: un misto di paura di non farcela, rabbia, noia e tristezza. Se ci butto sopra del cibo gustoso e abbondante, per un po’ le emozioni brutte passano. Ma questo non c’entra niente con il piacere».



Ecco, non avrei saputo dirvelo meglio.