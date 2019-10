Da grande farò

Una giovanissima scrittrice intervista dieci «big» della scienza, ripercorrendo le loro vite fin dalla giovinezza

Alzi la mano chi, da bambino, non si è mai interrogato, con quel misto di eccitazione e paura dell’ignoto, su cosa avrebbe fatto da grande. Però pochi hanno trasformato queste domande in un’occasione di crescita concreta come ha fatto Ariel Spini Bauer, che a soli 11 anni, con uno spirito d’iniziativa e un’abilità nella scrittura particolarmente sviluppate per la sua età, ha deciso di intervistare dieci grandi uomini e donne che hanno lasciato il segno nei loro rispettivi campi scientifici o culturali, e il risultato è il bel volume «Da grande farò» (Editoriale scienza).





Grazie alle domande, semplici ma argute, come solo quelle dei ragazzi sanno essere, Ariel ci svela aspetti inediti di Paolo Nespoli (astronauta), Fabiola Gianotti (fisica), Amalia Ercoli Finzi (ingegnere aerospaziale), Marica Branchesi (astrofisica), Piero Angela (giornalista e divulgatore), Paolo Giordano (scrittore), Ausilio Priuli (archeologo), Elisabetta Dejana (biologa), Valter Longo (biologo della longevità), Barbara Mazzolai (esperta di robotica vegetale). Senza farsi mettere in soggezione dalla caratura dei dieci esperti, la giovane autrice riesce a riportare a galla dalle profondità del passato il bambino e la bambina che sono stati, i loro sogni e le loro aspirazioni che, attraverso strade diverse, a volte tortuose e inaspettate, sono riusciti a trasformare nel loro lavoro.





Le interviste trasmettono tutta la spontaneità che anima i coetanei di Ariel, ma sono anche qualche cosa di più. Possono essere una fonte di ispirazione per tanti ragazzi e ragazze, uno stimolo a sognare in grande e a crederci. Non abbattersi di fronte alle difficoltà è il primo, fondamentale passo per trasformarli in realtà.





Una bella lettura per i sognatori di ogni età, per chi ha la stessa età dell’autrice e ha ancora infiniti futuri possibili ma anche per chi, con qualche anno in più sulle spalle e strade già imboccate, è riuscito a mantenere una parte dell’entusiasmo e della curiosità verso il mondo che lo animavano quando era giovane.

DA GRANDE FARO'

Ariel Spini Bauer

Editoriale Scienza, 144 pagine, 16.9 euro



Chiara Segré