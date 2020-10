I tumori dell'ovaio compaiono soprattutto tra 55 e 65 anni e le nuove diagnosi sono oltre 5.000 l'anno in Italia. Al momento non ci sono screening efficaci, se non nel caso di predisposizioni note. Come si riconosce? I sintomi sono poco specifici, fra gli altri gonfiore addominale persistente o intermittente, necessità di urinare spesso, dolore addominale, inappetenza, perdite vaginali e irregolarità intestinale. Si tratta di malesseri comuni che quasi sempre hanno altre cause, ma è bene riconoscerli e parlarne con il medico.