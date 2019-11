È arrivato anche per gli uomini il momento di cambiare approccio: anziché il silenzio o l’imbarazzo, anziché affidarsi a persone non competenti, è bene sottoporre domande e dubbi agli specialisti, in grado di fornire le risposte più adeguate e scientificamente corrette e, se necessario, intraprendere insieme al paziente il percorso terapeutico migliore.