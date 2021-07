Per i pazienti con un tumore del pancreas operati con successo la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi può passare dall’8 per cento (il dato riferito a tutte le diagnosi) al 20-30 per cento. Ma non più del 20 per cento dei pazienti può essere sottoposto a intervento. Di fondamentale importanza è la scelta del centro dove si effettua l'operazione