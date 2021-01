Comitato Etico Fondazione Veronesi - 2021 - Parere Il tempo della ricerca

La pandemia da COVID-19 ha determinato una situazione di emergenza senza precedenti nell’ultimo secolo a livello globale.

Purtroppo, la discussione pubblica intorno a queste tre questioni fondamentali non e? ancora stata all’altezza delle sfide che dobbiamo affrontare.

E? dunque divenuto urgente impostare una discussione collettiva piu? lucida e ragionata, la quale deve consentire di evi- tare ulteriori distorsioni in merito alla natura dell’impresa scientifica, non solo al fine di contribuire a un rapido superamento dell’emergenza da COVID-19. Per que- sto motivo, il Comitato Etico di Fondazione Umberto Veronesi presenta il seguente documento articolato in quattro dichiarazioni, il quale intende rivolgersi a tutti i cittadini, alla comunita? scientifica, ai mezzi di informazione e ai decisori politici.

