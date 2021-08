Comitato Etico Fondazione Veronesi - 2021 - Parere Plastiche e microplastiche

Nel corso dell’ultimo secolo le plastiche hanno rapidamente invaso il pianeta. Le plastiche, – e cioè i polimeri o materie plastiche – sono materiali dalle proprietà chimico-fisiche eccezionali: sono leggere, resistenti, malleabili e relativamente economiche da produrre su scala industriale. Grazie a queste loro proprietà le plastiche sono in grado di soddisfare un’infinità di bisogni e applicazioni differenti: dagli imballaggi (packaging) di prodotti alimentari ai vestiti, dagli oggetti di consumo alle costruzioni, dai giocattoli agli strumenti utilizzati in ambito medicosanitario. Di fatto, oggi non esiste attività umana diffusa sul pianeta che non dipenda, almeno in parte, dalla produzione e consumo di materie plastiche.

Comitato Etico Fondazione Veronesi - 2021 - Parere Plastiche e microplastiche scarica Registrati/accedi per poter scaricare il file

Altri