Fumo. Domande e risposte per comprendere e scegliere

Questo volume raccoglie ben 148 domande – dalle più tecniche a quelle che a prima vista possono apparire banali – per fornire altrettante risposte chiare ed esaurienti a chi vuole prendere la migliore decisione per la propria salute e per quella dei suoi cari.

«La lotta al fumo non è una crociata, ma un invito alla civiltà e alla ragione, e soprattutto un invito a volersi bene» (Umberto Veronesi).