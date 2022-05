Finanziamenti alla ricerca 2022

L’impegno di Fondazione Umberto Veronesi si rinnova ogni anno con finanziamenti alla ricerca sui tumori per trovare strumenti di diagnosi e cura sempre più efficaci.

In 19 anni di attività i numeri dei ricercatori finanziati, selezionati per l’elevata qualità scientifica dei progetti di ricerca e per il contributo innovativo apportato dalle pubblicazioni effettuate, sono cresciuti in maniera importante. Oggi, l’eccellenza dei ricercatori di Fondazione Umberto Veronesi è riconosciuta dall’intera comunità scientifica per il contributo che apportano all’avanzamento delle cure oncologiche.