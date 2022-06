Il fumo. Una dipendenza che mette a rischio la salute

La scienza, ancora una volta, parla chiaro: che fumare faccia male è talmente accertato da risultare ormai quasi una banalità. Ogni minuto, nel mondo, muoiono 11 persone per malattie collegate al fumo. Che non siano solo i polmoni a rischio ma molti altri organi non connessi all’atto della respirazione è una certezza. E che sia difficile smettere a causa della dipendenza fisica e psicologica che accompagna il tabagismo è altrettanto certo. La scienza senza moralismi offre un confronto lucido, basato su dati reali derivati da studi e ricerche che potranno sorprendere anche i fumatori di lunga data e, soprattutto, fornire strumenti utili per compiere scelte consapevoli e migliorare la propria vita.