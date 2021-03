Papillomavirus. Un nemico subdolo per la nostra salute

Che sintomi dà il papillomavirus? Mi sono sempre sottoposta al Pap test in modo regolare. Recentemente il medico mi ha suggerito di passare all’HPV test. Che differenza c’è? È prevista una cura per l’infezione da HPV?





La salute al femminile è un argomento delicato dalle tante sfumature: una di queste riguarda necessariamente i virus trasmissibili per via sessuale. I papillomavirus sono tra i più diffusi: benché l’infezione da HPV sia un evento comune che nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente, talvolta può evolvere in forme tumorali.





L’attenzione sulle malattie sessualmente trasmissibili è stata caratterizzata, negli ultimi anni, da una diffusione di notizie di ogni tipo provenienti da televisione, internet e social media che, se da un lato hanno contribuito a farne cadere il tabù e ne hanno favorito una discussione più libera, hanno anche purtroppo messo in circolazione informazioni scorrette e infondate.





Risulta quindi fondamentale affrontare il tema del papillomavirus con un linguaggio semplice e chiaro, illustrando come si contrae, come si manifesta, le modalità di prevenzione tramite la vaccinazione e gli screening per la diagnosi precoce. Grazie ai risultati in ambito scientifico si può fare molto per prevenire e altrettanto per promuovere un atteggiamento consapevole. Saperne di più, attingendo a fonti sicure e affidabili, è quindi meglio, per tutti.

Papillomavirus. Un nemico subdolo per la nostra salute scarica Registrati/accedi per poter scaricare il file

Altri