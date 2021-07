Quaderno Tumore del Pancreas

I tumori del pancreas sono una patologia ancora poco conosciuta, di cui si parla poco rispetto al loro impatto sul piano clinico e umano, con diagnosi in aumento e terapie ancora complesse. Cosa sappiamo sui fattori di rischio? Quanto contano familiarità, esposizioni ambientali e abitudini come il fumo? La prevenzione e la diagnosi precoce sono un aspetto cruciale nella cura dei tumori: cosa è importante sapere sulla salute del pancreas? Ci sono sintomi a cui prestare attenzione? Perché non abbiamo a disposizione uno screening? Quali sono le terapie utili e quali le novità dalla ricerca biomedica? Questo Quaderno risponde con chiarezza e serietà scientifica alle domande più comuni, perché informarsi è un primo passo per affrontare la malattia.

