La vitamina C, o acido ascorbico, è presente soprattutto nei frutti acidi (come le arance), in mirtilli, fragole, kiwi, meloni, pomodori, e nei vegetali a foglia verde.

Promuove la sintesi di alcune proteine, tra cui il collagene nel tessuto connettivo, stimola la cicatrizzazione e agisce da antiossidante.

Molti sono i sintomi dovuti alla carenza di vitamina C: gengiviti, perdita dei denti, cicatrizzazione lenta, sanguinamento, risposte immunitarie inadeguate e ritardo nella crescita, ma soprattutto lo scorbuto.

La carenza prolungata di vitamina C nella dieta, infatti, è la causa dello scorbuto.

Questa malattia fu protagonista di una storia interessante.



