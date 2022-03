Dal Rapporto 2018 dell’Istituto Superiore di Sanità emerge che oltre il 47% dei giovanissimi fuma o “svapa” di tanto in tanto, mentre 1 minorenne su 10 è un fumatore abituale. Questi dati preoccupanti ritraggono un fenomeno diffuso che vede soggetti sempre più giovani adottare un’abitudine altamente dannosa per l’organismo. Il progetto ha quindi l’obiettivo di sensibilizzare questo target sui danni provocati dal fumo di sigaretta e sui benefici di una vita senza tabacco.

Le stanze virtuali di Escape Smoke sono divise per macro temi. In ogni stanza i giocatori dovranno raccogliere le informazioni dai pannelli tematici per poter risolvere gli enigmi.

Di seguito, in sintesi, i temi delle stanze con i relativi focus di approfondimento:

1) Cosa c’è dentro una sigaretta: il fumo oggi (dati e numeri in Italia e nel mondo, il costo sociale del fumo, cosa c’è dentro una sigaretta e il fumo passivo).

2) Organi in fumo: perché il fumo fa male? Sostanze tossiche e quali danni provocano sui diversi organi.

3) Il nuovo fumo: sigarette elettroniche, riscaldatori di tabacco, etc. Cosa conosciamo dei danni che provocano questi prodotti e focus sulla nicotina, l’anello tra il vecchio e il nuovo fumo.

4) Io smetto: perché si comincia? I benefici di chi smette, sia economici che ambientali e focus sulle strategie messe in atto per contrastare il tabacco.