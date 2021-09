Tutti i modi per sostenere la ricerca sui tumori femminili

Anche questo ottobre «Le noci per la ricerca» si tingono di rosa. Il progetto di Fondazione, che vede LIFE come partner esclusivo, ha un duplice obiettivo: diffondere la cultura del mangiar sano e sostenere la ricerca scientifica. Acquistandole sarà possibile finanziare il lavoro dei ricercatori impegnati nella lotta ai tumori femminili. «Le noci per la ricerca» sono acquistabili in tutta Italia, scopri le insegne che aderiscono all’iniziativa.