La ricerca che sosteniamo

Da 20 anni Fondazione Veronesi dedica tutte le proprie energie a realizzare progetti per la prevenzione, la cura e la diagnosi dei tumori. La ricerca, che è la risorsa più importante per rendere concreta questa missione e migliorare le prospettive di vita di tutti, coinvolge quotidianamente molteplici figure, tra cui medici, biologi e biotecnologi, chimici, bioinformatici, epidemiologi e altri.

Per perfezionare i traguardi finora raggiunti, è importante perciò considerare un principio fondamentale: la ricerca è un’impresa collettiva, che necessita di lavoro di squadra e di sistemi di condivisione del know how per compiere nuovi progressi ed evitare di disperdere gli sforzi.

Creare sodalizi scientifici è il metodo più efficace per portare avanti grandi progetti dal forte impatto traslazionale, che hanno concrete possibilità di tradursi in tempi rapidi in nuove soluzioni per i pazienti.

Fondazione Veronesi ha deciso quindi di rinnovare il proprio impegno attraverso borse di ricerca, protocolli di cura e progetti di ricerca, ma anche partecipando a piattaforme di ricerca e cura di carattere nazionale e internazionale, perché crediamo che perseguire approcci multidisciplinari sia la strada obbligata per rispondere alle domande ancora aperte della ricerca biomedica.

Le principali attività di Fondazione Veronesi nel campo della ricerca scientifica sono: