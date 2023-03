A Belluno incontro su longevità e corretti stili di vita

Appuntamento venerdì 10 marzo 2023 presso il Centro Congressi Giovanni XXIII

Per capire come favorire una vita lunga e sana attraverso le nostre abitudini quotidiane, vi aspettiamo venerdì 10 marzo 2023 alle ore 18 presso il Centro Congressi Giovanni XXIII in Piazza Giorgio Piloni 11 a Belluno.

L'incontro, organizzato dalla delegazione di Belluno, sarà moderato dalla giornalista Marcella Corrà. Interverranno Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e Agnese Collino, biologa molecolare, membri della supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi.

Le autrici rispettivamente di “Una dieta per ogni età” e “I segreti dei centenari” (editi da Sperling&Kupfer) ci accompagneranno nella scoperta, o forse, nella riscoperta delle scelte più salutari che ogni giorno possiamo fare per favorire una vita lunga e soprattutto sana.

Ci aiuteranno anche a capire come sgombrare il campo da notizie false o esagerate e ricordandoci che, in fondo, l’equilibrio in ogni cosa è forse il nostro principale alleato.

Per maggiori informazioni, scarica la locandina dell'evento