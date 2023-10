A Como Charity Dinner a sostegno dei bambini malati di tumore

Appuntamento martedì 14 novembre 2023 per finanziare la piattaforma dedicata alla leucemia mieloide acuta

La Responsabile della Delegazione comasca di Fondazione Umberto Veronesi, Francesca Ruffini Stoppani, organizza la nona edizione della Charity Dinner a sostegno dei bambini malati di tumore, rinnovando ancora una volta il suo impegno a supporto di questa causa. Appuntamento martedì 14 novembre alle ore 20.00 presso il Teatro Sociale di Como.

Anche quest’anno l’ampia adesione all’iniziativa da parte della cittadinanza comasca permetterà di dare un importante e concreto sostegno: i fondi raccolti saranno devoluti al progetto Gold for kids, per finanziare l’innovativa piattaforma PALM Research Project ®, ossia una rete internazionale di istituti specializzati in campo oncoematologico finanziata da Fondazione Veronesi e coordinata dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

L’obiettivo della piattaforma di ricerca e cura dedicata alla leucemia mieloide acuta (LMA), un tumore del sangue molto aggressivo che colpisce i bambini, è l’avvio della prima sperimentazione clinica in Europa della terapia genica con cellule CAR-Natural Killer per il trattamento della LMA in ricaduta, e lo sviluppo di nuove metodiche diagnostiche per questa patologia attraverso tecnologie innovative.

Il menù della serata è stato affidato allo chef stellato Davide Oldani, che condivide con Fondazione Veronesi l’attenzione ad un’alimentazione sana, primo e fondamentale strumento di prevenzione di molte patologie. Durante la serata sarà possibile continuare a sostenere la ricerca scientifica sui tumori pediatrici partecipando all’asta realizzata insieme a Charity Stars, grazie alle numerose aziende che hanno donato altrettanti numerosi stupendi lotti.

Un ringraziamento particolare per la realizzazione dell’evento va al Ristorante D'O di Davide Oldani e Forno Del Mastro per aver curato il menù, a White Ricevimenti per il servizio, a Corvée e Ferrari per i vini, a cioccolateria Zaini Milano, Life frutta secca, Miamo e Citrus per i cadeaux che saranno distribuiti ai partecipanti, a Rattiflora per aver omaggiato i centritavola.

Per info e prenotazioni:

info.como@fondazioneveronesi.it

031.39.83.52

Scarica la locandina