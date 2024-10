A Como Charity Dinner a sostegno dei bambini malati di tumore

Appuntamento giovedì 21 novembre 2024 per contribuire al finanziamento di PALM Research Project®, dedicato alla leucemia mieloide acuta

La Delegazione comasca di Fondazione Umberto Veronesi, che quest’anno celebrerà i dieci anni di attività sotto la guida di Francesca Ruffini Stoppani, rinnova il suo impegno a sostegno dell’oncologia pediatrica organizzando una nuova edizione della cena di raccolta fondi. L’evento si svolgerà al Teatro Sociale di Como giovedì 21 novembre alle ore 20.00.

I fondi raccolti contribuiranno al finanziamento dell’innovativa piattaforma PALM Research Project®, ossia una rete internazionale di istituti specializzati in campo oncoematologico finanziata da Fondazione Veronesi.

L’obiettivo della piattaforma di ricerca e cura dedicata alla leucemia mieloide acuta (LMA), un tumore del sangue molto aggressivo che colpisce i bambini, è l’avvio della prima sperimentazione clinica in Europa della terapia genica con cellule CAR-Natural Killer per il trattamento della LMA in ricaduta, e lo sviluppo di nuove metodiche diagnostiche per questa patologia attraverso tecnologie innovative.

«Raggiungere questo traguardo, mi riporta alla mente il primo incontro avuto con il Professore Umberto – dichiara Francesca Ruffini Stoppani, Responsabile della delegazione di Como -, mai allora avrei pensato di intraprendere un viaggio tanto coinvolgente, un viaggio che mi ha permesso di incontrare molte persone speciali che negli anni sono divenute una vera e propria comunità, una sorte di grande famiglia, sulla quale so di poter contare ed insieme a Fondazione Veronesi abbiamo sostenuto grandi progetti, nel supporto dei tumori che colpiscono i bambini, una causa alla quale sono fortemente legata. Sono molto felice per l’incredibile adesione di quest’anno e spero che tutti insieme potremo fare davvero molto per dare una concreta speranza ai piccoli pazienti. Vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti i sostenitori, aziende, amici e sponsor senza i quali non saremmo mai riusciti a realizzare questo sogno».

Il menù della serata è stato affidato allo Chef di fama internazionale Niko Romito che, grazie alla ricerca che porta avanti da oltre vent’anni nelle cucine del Ristorante Reale (Castel di Sangro, Abruzzo) è convinto che gusto e salute siano indissociabili. Insieme allo Chef Giorgio Fuda e alla squadra de Il Ristorante – Niko Romito del Bvlgari Hotel Milano, sponsor dell'evento, che ha omaggiato l'intero menù della serata, lo chef abruzzese ha immaginato dei piatti che dimostrano come l’alta cucina possa contribuire a promuovere un’alimentazione sana, primo e fondamentale strumento di prevenzione di molte patologie.

Durante la serata sarà possibile continuare a sostenere la ricerca scientifica sui tumori pediatrici partecipando all’asta realizzata insieme alla Casa D’aste Memorabid, grazie alle numerose aziende che hanno donato altrettanti numerosi stupendi lotti.

Un ringraziamento particolare a Bvlgari Hotel Milano. Grazie a White Ricevimenti per il servizio, a Corvée e CITRA per i vini, alla cioccolateria Zaini Milano, CITRUS l’Orto Italiano, Life frutta secca e al brand di cosmetica funzionale Miamo per gli esclusivi cadeaux che saranno distribuiti ai partecipanti e a Rattiflora per aver omaggiato i centrotavola.

Per maggiori informazioni:

info.como@fondazioneveronesi.it

031 398311