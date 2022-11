A Courmayeur charity dinner a sostegno dell’oncologia pediatrica

Appuntamento mercoledì 7 dicembre 2022 per sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Veronesi

Da un’idea di Mario Franzino, responsabile della Delegazione di Courmayeur, e di Filippo Valdata, mercoledì 7 dicembre 2022 si terrà una cena di raccolta fondi a sostegno del progetto di Fondazione Veronesi Gold for kids, attivo nel campo dell’oncologia pediatrica.

Un appuntamento speciale, a cui parteciperanno il professor Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi e 100 sostenitori della Fondazione, che si terrà nelle sale alpine del Cadran Solaire, ristorante nel centro di Courmayeur della famiglia Garin, proprietaria anche della casa di ospitalità Auberge de La Maison, nel cuore del villaggio alpino di Entrèves.

Il menù per la charity dinner sarà composto da ricette della tradizione di famiglia, sapori in primo luogo alpini e poi italiani, contenenti contaminazioni che richiamano i profumi di un tempo riportati ai giorni nostri. A concludere la cena in dolcezza saranno i sapori inconfondibili della pasticceria Cova Montenapoleone 1817.

Durante la serata, partecipando a un’asta benefica, sarà possibile continuare a sostenere la ricerca scientifica sui tumori pediatrici, contribuendo non solo a sostenere il lavoro dei ricercatori nell'ambito delle cure delle patologie oncologiche, ma anche a finanziare l’apertura e la gestione di protocolli di cura, garantendo ai piccoli e giovani pazienti accesso immediato alle terapie migliori.

Per informazioni è possibile scrivere a arianna.fumagalli@fondazioneveronesi.it o francesca.muscella@fondazioneveronesi.it o chiamare il numero 02 76018187.