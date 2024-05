A Milano Charity Dinner di Fondazione Veronesi a sostegno dell'oncologia pediatrica

Appuntamento giovedì 6 giugno per sostenere PALM Research Project®, dedicato alla leucemia mieloide acuta

L’appuntamento con l’annuale Charity Dinner di Fondazione Veronesi a sostegno dell'oncologia pediatrica si terrà giovedì 6 giugno alle ore 20.00 nelle Sale di Palazzo Parigi.

I fondi raccolti durante la serata contribuiranno al finanziamento di PALM Research Project® (Pediatric Acute Leukemia of Myeloid origin), la rete internazionale che mira allo sviluppo di nuove metodiche diagnostiche per la leucemia mieloide acuta che colpisce i bambini.

La performance musicale dell’evento – che vede come madrina, conduttrice e amica di Fondazione Belén Rodriguez - è stata affidata ad Andrea Casta, il violinista elettrico crossover italiano più celebre al mondo e a Colapesce Dimartino, il duo musicale italiano formatosi nel 2020 dalla collaborazione artistica tra i cantautori italiani Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, e Antonio Di Martino, conosciuto come Dimartino. Lorenzo e Antonio sono due amici, due scrittori di canzoni tra i più ricercati e importanti sulla scena italiana dell’ultimo decennio.

Lo chef pluripremiato Giancarlo Morelli, con lunga lista di riconoscimenti nell’alta cucina internazionale, ha creato e studiato i piatti per questa nuova edizione, grazie ai quali gli ospiti potranno gustare un menù speciale, inedito e accurato dalla ricerca delle materie prime alla composizione del piatto.

La realizzazione della serata è resa possibile grazie al prezioso contributo di Sella SGR e Banca Patrimoni Sella & C. Un ringraziamento particolare anche a A2A, ACPV Architects, Banca Popolare di Sondrio, Citrus l’Orto Italiano, Emirates, Fondazione Ferrero, Fondazione Pesenti, GENERALFINANCE S.p.A., KORIAN, LCA Studio, Moncler, Poliform, Tod’s, uBroker. Le aziende Amarelli e Miamo hanno donato i preziosi cadeau che verranno regalati ai partecipanti, Barberismichi i centritavola, Corvée ha invece omaggiato i vini che verranno serviti durante l’aperitivo e la cena.

Durante la serata sarà possibile raccogliere fondi anche con un’asta silenziosa organizzata in collaborazione con la piattaforma Memorabid. Per aver generosamente donato i preziosi lotti per l’asta online si ringraziano Acqua di Parma, Aldo Coppola, Azienda Agricola Lupo, Bellavista, Berberismichi fiori Milano, Bonacina, Bric’s, Ca’ del Bosco, Cabana, Chef Giancarlo Morelli, CLARINS, Costaripa di Mattia Vezzola, FORNASETTI, GHD, Giorgio Armani, Hotel Promessi Sposi Lake Como, Joia, La Prairie, Laboratorio Paravicini, Max Mara, MIAMO, Milor, Moncler, Orciani, Palazzo Parigi, Prada, Redemption, Ronco Calino Franciacorta, Sadler, Stone Island, Terme di Sirmione, Tessabit, Tessitura Randi, Tod’s, Tom Ford e Valentina Davino.

La serata rappresenta da sempre anche un momento importante per celebrare il sostegno alla ricerca scientifica da parte di Fondazione Veronesi. Infatti, dalla sua nascita, Fondazione ha finanziato 2.334 ricercatori e ricercatrici in 179 Istituti e Università (in Italia e all’Estero), 154 progetti di ricerca, 18 protocolli di cura nel campo dell’oncologia pediatrica e 3 piattaforme di ricerca e cura internazionali. Medici e ricercatori, selezionati attraverso bando pubblico, che lavorano nel campo dell’oncologia e nel campo della prevenzione e stili di vita. Un impegno concreto che viene affiancato da quello dimostrato quotidianamente nei confronti della divulgazione scientifica, affinché i risultati e le scoperte della scienza diventino patrimonio di tutti, attraverso grandi conferenze con relatori internazionali, progetti per le scuole, campagne di sensibilizzazione e pubblicazioni.