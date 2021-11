A Natale i pumi salentini aiutano la ricerca in oncologia pediatrica

Andranno a sostegno dei bambini malati di tumore e del progetto Gold for Kids i proventi della vendita dei pumi salentini di Ceramiche Benegiamo

A Natale possiamo fare tanto per i bambini malati di tumore e per le loro famiglie. Anche quest'anno infatti sarà possibile acquistare un pregiato oggetto d'arredo e ricco di tradizione, il pumo salentino, e sostenere Gold for kids, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi che finanzia la ricerca scientifica per trovare nuove cure nell’ambito dell’oncologia pediatrica.

L'iniziativa è realizzata dalla Delegazione di Lecce di Fondazione Umberto Veronesi, insieme a Ceramiche Benegiamo S.r.l., azienda salentina specializzata nella lavorazione della terracotta. I pumi sono realizzati in edizione speciale: sono alti 20 cm e disponibili in tre diversi colori: bianco, rosso e verde.

Possono essere ordinati a fronte di una donazione di 45 euro cad., spese di spedizione incluse. Come? In modo molto semplice, attraverso il sito di Fondazione Veronesi dedicato allo shop solidale.

Il ricavato sarà devoluto per sostenere la ricerca scientifica nell'ambito dell'oncologia pediatrica, per garantire a tutti i piccoli pazienti le migliori cure a disposizione. I pumi verranno consegnati entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine (non si effettuano spedizioni all'estero).