Anche questo Natale Lierac ha scelto di sostenere la ricerca sui tumori femminili di Fondazione Umberto Veronesi. Scopri come contribuire

Lierac, da sempre vicino all’universo delle donne, anche questo Natale ha scelto di sostenere la ricerca sui tumori femminili di Fondazione Umberto Veronesi.





In punto vendita e on line, acquistando entro il 31 dicembre tra un’offerta completa di prodotti - dai rituali antietà ai trattamenti quotidiani femminili, fino alla linea dedicata all’uomo – parte del ricavato sarà devoluto a Fondazione Umberto Veronesi. Per saperne di più: https://www.lierac.it/idee-regalo.html

Dal 2014 ad oggi, grazie alla collaborazione con Lierac, è stato finanziato il lavoro di Camilla Sanpaoli (2015), Irene Catucci (2016), Marianna Penzo (2017) e Maria Francesca Santolla (2018), tutte impegnate nell’ambito dell’oncologia femminile.