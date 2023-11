A Novembre tornano "i Broccoli per la ricerca"

Dal 12 al 25 novembre in moltissimi supermercati si potranno acquistare "i Broccoli per la ricerca", che fanno bene due volte perché sostengono la ricerca scientifica sui tumori maschili

Novembre è il mese mondiale dedicato alla prevenzione dei tumori maschili, cioè quelli che colpiscono prostata, vescica e testicoli.

Per l'occasione, dal 12 al 25 novembre, Fondazione Veronesi torna in moltissimi supermercati con "i Broccoli per la ricerca", il progetto realizzato in esclusiva con la Società Benefit Citrus l'Orto Italiano, per sostenere la ricerca scientifica sui tumori maschili e ricordare agli uomini l'importanza di prendersi cura della propria salute, anche attraverso una sana e corretta alimentazione.

Potrai acquistarli dal 12 al 25 novembre presso i seguenti punti vendita:

Alì e Alìper, Apulia Distribuzione, Carrefour, Conad Adriatico, Conad Centro Nord, Conad Nord Ovest, Contè, Coop Alleanza 3.0, Coop Nord Ovest, Decò, Despar Nord Ovest, doc*Roma, Dodecà, Elite, Futura, Gruppo AZ, Gruppo Radenza, Le Due Sicilie, Lidl, MD, Mercatò, Pick Up, Punto è Market, SeBón, Sì con te, Tatò Paride, To.market, Unicoop Firenze.

Per ogni broccolo venduto 0,20 centesimi saranno devoluti alla ricerca per trovare nuove cure per i tumori maschili.

«Dopo il successo delle precedenti edizioni, abbiamo fortemente voluto continuare con questo progetto - importante non solo perchè finanzia la ricerca d'eccellenza sui tumori maschili, ma anche perché promuove la prevenzione attraverso la conoscenza delle malattie che colpiscono gli uomini, dall'adolescenza all'età adulta», afferma Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Veronesi.

«In Citrus l'Orto Italiano amiamo valorizzare frutta e verdura fresca, italiana e di stagione. Il broccolo protagonista dell'iniziativa è di origine pugliese, cresciuto seguendo i principi della coltivazione a lotta integrata. La sensibilità del nostro brand nei confronti della sostenibilità e la cura quotidiana dei produttori selezionati ha dato vita a una filiera etica, trasparente e innovativa. Citrus ha scelto di investire nel futuro avvolgendo i propri broccoli con film ed etichette compostabili facendo così una scelta in favore del pianeta», racconta Marianna Palella, CEO di Citrus l'Orto Italiano.

«Ho deciso di essere ancora testimonial di questo importante progetto, perchè i broccoli sono un alimento funzionale per la nostra salute grazie alle sue proprietà nutrizionali. Acquistandoli, ognuno di noi potrà dare un sostegno concreto alla ricerca scientifica per combattere i tumori tipicamente maschili, ossia prostata, testicolo e vescica», dichiara Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico per Fondazione Veronesi e testimonial de "i Broccoli per la ricerca".