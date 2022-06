In occasione dell’annuale evento di piazza, “Il pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente”, quest’anno Fondazione Umberto Veronesi ha deciso di rendere ancora più protagoniste dell’iniziativa le scuole, organizzando un contest a loro dedicato. Ecco i risultati

Si chiude con un bellissimo testa a testa fino all’ultima donazione la prima edizione del contest "A Scuola con il pomodoro per la ricerca", progetto di raccolta fondi dedicato agli istituti di tutta Italia e volto sia a sostenere la ricerca in oncologia pediatrica sia a sensibilizzare i più giovani sull’importanza della prevenzione.





Al link dedicato era infatti possibile iscriversi all’iniziativa e partecipare ad una gara solidale tra le scuole di ogni ordine e grado. Quest’anno sono stati 21 gli istituti aderenti che nei due mesi di durata del progetto (dal 4 marzo al 4 maggio 2022) hanno raccolto 27.716€. Il contest prevedeva, da parte di alunni e docenti, la creazione della propria campagna di raccolta fondi sul portale Insieme di Fondazione e la successiva promozione sia internamente alla scuola che tramite la propria rete di contatti personali.





In palio erano previsti per le prime cinque classificate dei voucher per l’acquisto di materiale scolastico da utilizzare nella propria scuola e materiale informativo messo a disposizione da Consorzio RICREA su tematiche inerenti alla salvaguardia del pianeta ed il riciclo.





Di seguito la classifica finale del contest 2022*:





1) Liceo Banfi – Vimercate (MB) – 5245 €

2) Istituto Comprensivo Pisacane e Poerio – Milano – 5005 €

3) Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” – Potenza – 2294 €

4) Liceo Mamiani – Pesaro – 1510 €

5) Liceo Scientifico Ricci Curbastro – Lugo (RA) – 1460 €





*come da regolamento, sono state considerate solo le donazioni effettuate entro le 23:59 del 04/05/2022 L’impegno e l’entusiasmo delle centinaia di alunni coinvolti hanno contribuito in maniera importante a sostenere la ricerca e cura in oncologia pediatrica, aiutandoci a finanziare l’avviamento di un protocollo internazionale di cura sul neuroblastoma ad alto rischio. Ringraziamo quindi tutti gli istituti che hanno aderito alla 1a edizione e ci auguriamo di poter coinvolgere ancora più docenti e Scuole per il prossimo anno scolastico!