A Teramo camminare fa bene due volte: anche alla scienza

Il 19 maggio si terrà a Teramo la seconda edizione della manifestazione "In cammino per la ricerca scientifica"

L'appuntamento, con scarpe comode, è per le ore 10 di domenica 19 maggio, in piazza a Teramo. Da lì infatti partirà la seconda edizione dell'iniziativa In cammino per la ricerca scientifica, una camminata benefica di 5 km organizzata dalla Delegazione teramana della Fondazione Umberto Veronesi, con la partecipazione del Lions Club di Teramo.

Chi si unirà alla manifestazione podistica, oltre a vivere una mattinata di sport e salute per le vie della città, dal centro storico al lungofiume, potrà contribuire a finanziare il lavoro di un giovane ricercatore abruzzese (donazione minima 7 euro per adulto).

Dove e quando:

domenica 19 maggio, ore 10 partenza da piazza Martiri, Teramo

Informazioni:

info.teramo@fondazioneveronesi.it

Silvana Di Francesco 389.43.04.123

Adele Ioannoni 339.38.01.310

