A Teramo un pranzo per sostenere la ricerca

Si terrà il 16 giugno a Roseto degli Abruzzi, organizzato dalla delegazione di Teramo. I fondi serviranno a sostenere l'attività di un ricercatore locale

«La ricerca ci salva la vita»: è questo il titolo scelto per il pranzo di raccolta fondi organizzato dalla delegazione di Teramo di Fondazione Umberto Veronesi, in programma domenica 16 giugno a Roseto degli Abruzzi. L'evento è organizzato al ristorante Pagus (contrada Padune 13): il pranzo sarà preparato dallo chef Davide Pezzuto (via alle 13).



I fondi raccolti serviranno a finanziare una borsa di ricerca per un giovane abruzzese (come quest'anno avvenuto con Ester Sara Di Filippo). Per confermare la propria presenza, è possibile scrivere un'email a info.teramo@fondazioneveronesi.it o telefonare al 347-5510353.