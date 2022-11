Appuntamento giovedì 24 novembre 2022 al Circolo della Stampa Sporting

La Delegazione di Torino, guidata dalla sua responsabile Adele Artom, organizza il Torneo di Burraco “Insieme per la ricerca” per sostenere la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica attraverso il progetto Gold for kids.

L'appuntamento è per giovedì 22 novembre 2022 alle ore 15:00 presso il Circolo della Stampa Sporting, in Corso Agnelli 45 a Torino.

Per maggiori informazioni scarica la locandina