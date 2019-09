Appuntamento il 22 ottobre con lo spettacolo «Spirito Allegro». I fondi raccolti serviranno a sostenere Gold for Kids, il progetto dedicato ai tumori dell'infanzia e dell'adolescenza

La delegazione di Torino di Fondazione Umberto Veronesi, in collaborazione con la compagnia teatrale Divago, ha organizzato uno spettacolo teatrale per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici. L'appuntamento con «Spirito Allegro» - commedia dell'inglese Noel Coward, per la regia di Luciano Caratto - è previsto per il 22 ottobre alle 21 al teatro Astra (via Rosolino Pilo, 6).



I biglietti (prezzo unico 26.5 euro) possono essere acquistati online (clicca qui) o in diversi punti vendita diffusi tra Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto e Lazio (clicca qui per l'elenco). Per ulteriori informazioni: info.torino@fondazioneveronesi.it.