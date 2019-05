EVENTO RIMANDATO - A Venezia la primavera si risveglia per i bambini malati di tumore

Evento rimandato per maltempo. Aggiornamento in corso

Aggiornamento: l'evento previsto per il 12 maggio è stato ANNULLATO a causa del maltempo e RIMANDATO a data da definirsi. Provvederemo a comunicare il nuovo appuntamento appena possibile.

Si chiama Il Risveglio della Primavera l'iniziativa a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca scientifica nell’ambito dell’oncologia pediatrica.

Il 12 maggio a Venezia si apriranno le porte di luoghi incantati, per celebrare la primavera con un ricchissimo programma di incontri, workshop e spettacoli. Ma non solo: animazione per bambini, lezioni di tai chi chuan e yoga, ikebana, danze antiche e tango, incontri con nutrizionisti e architetti, ginnastica artistica e teatro, sfilata di moda e mercatino di primavera: tanti fiori, frutta e artigianato.

L'iniziativa è organizzata dalla Delegazione di Venezia della Fondazione Umberto Veronesi in collaborazione con l’Hotel Ca’ Nigra Lagoon Resort, dimora storica della città sul Canal Grande.

Il programma della giornata, dalla mattina al tramonto, è scaricabile qui in formato pdf.

Per prenotazioni e informazioni sui laboratori e sugli incontri: tel 041 275 0047.