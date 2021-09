Al CICAP Fest 2021 per... navigare l'incertezza

Anche quest'anno Fondazione Umberto Veronesi è fra i partner del CICAP Fest 2021 "Navigare l'incertezza". Ricchissima edizione, in parte dal vivo e in parte online, a Padova dal 3 al 5 settembre

Anche quest’anno Fondazione Umberto Veronesi avrà il piacere di essere partner del CICAP Fest 2021, che si terrà a Padova dal 3 al 5 settembre. La quarta edizione dell’ormai seguitissimo Festival della scienza e della curiosità si svolgerà in formula ibrida, con appuntamenti dal vivo ed altri online. Il tema è particolarmente significativo ed attuale: NAVIGARE L’INCERTEZZA. Con il dubbio come bussola… per tornare a riveder le stelle.

La sfida insomma è recuperare il valore dell’incertezza come elemento necessario all’innovazione, alla ricerca e al cambiamento nelle nostre vite. Il tutto, con l’aiuto dei grandi nomi della scienza, della cultura e della divulgazione. Il programma e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito.

Ed ecco invece in dettaglio gli appuntamenti che vedranno la partecipazione di Fondazione Umberto Veronesi:

Incertezze diplomatiche: la scienza al servizio della pace

venerdì 3 settembre ore 17.30 Auditorium San Gaetano



con Giorgio Paolucci, David Burigana, Giacomo Destro

modera Donatella Barus, direttrice Magazine Fondazione Umberto Veronesi

Si può usare la scienza come strumento di diplomazia, per appianare controversie, risolvere conflitti e far prosperare l'umanità? È esattamente quello che tenta di fare la diplomazia scientifica. Sentiremo parlare di acceleratori di particelle in cui israeliani ed iraniani lavorano fianco a fianco, di diplomazia del Covid-19 e di spartizione del potere nello spazio.

Misurare, analizzare, capire i dati nell'era post-COVID

Sabato 4 settembre ore 12.15 Palazzo Giustiniani

Incontro in avvicinamento alla conferenza Science for Peace and Health a cura di Fondazione Umberto Veronesi

con Emmanuel Letouzé, Co-Founder, Data-Pop Alliance

L'uso di big data e di sistemi di intelligenza artificiale per misurare e interpretare fenomeni sociali ha permesso un avanzamento inedito delle ricerche in questo settore. Misurare, però, non è un atto neutrale: ciò che si misura, come lo si misura e, soprattutto, come lo si analizza influenza la realtà e l’interpretazione che ne facciamo. Nei mesi scorsi sono stati prodotti moltissimi dati in relazione all’andamento della pandemia da Covid19: che cosa abbiamo imparato in questo senso? Abbiamo ora strumenti più inclusivi e vicini alla neutralità? L’intervento di Emmanuel Letouzé toccherà questi temi e anticiperà alcuni argomenti della Conferenza Science for Peace and Health (15-18 novembre 2021).

Presentazione del libro “Una dieta per ogni età” (ed. Sperling & Kupfer)

Sabato 4 settembre ore 15.00 Piazza Eremitani

Elena Dogliotti, Biologa Nutrizionista e Supervisore Scientifico per Fondazione Umberto Veronesi

Quanto e come il cibo possa influire sulla nostra salute, pur essendo uno dei temi più attuali, genera ancora molta confusione. La scienza però ha accertato che non esiste un solo tipo di alimentazione sana e soprattutto non esiste un'unica dieta che vada bene per tutti e a tutte le età. Che fare allora? Come orientarsi per salvaguardare la salute, godersi i piaceri della tavola e cercare di prevenire le malattie? Nel suo libro Una dieta per ogni età, Elena Dogliotti, supervisore scientifico della prestigiosa Fondazione Umberto Veronesi, spiega in modo semplice e accessibile come il cibo possa essere nostro alleato nelle diverse fasi della vita, fornendo consigli pratici applicabili alla quotidianità per l'infanzia, l'adolescenza, l'età adulta, la gravidanza, la menopausa e l'«andropausa», la terza età. Sulla base delle più recenti ricerche, suggerisce preziose indicazioni per cambiare in meglio il nostro stile alimentare ed evitare alcuni degli errori più diffusi.

Hacking medicine - alla scoperta della medicina del futuro

Sabato 4 settembre ore 16.30-18.30 Sala Rossini (Caffè Pedrocchi)

a cura di Fondazione Umberto Veronesi in collaborazione con Impactscool Future Hub Milano

Intelligenza artificiale, big data, medicina di precisione, editing genetico, reti di ultima generazione. Queste e molte altre tecnologie stanno rivoluzionando il mondo della salute per come lo conosciamo oggi e ci stanno portando verso un futuro caratterizzato da cure più efficaci e personalizzate, anche grazie al supporto dei dati. Come sarà il mondo della medicina nel 2050? Come verranno curate le persone? Quale sarà il ruolo del personale sanitario? Durante questo workshop il team di Impactscool Future Hub Milano e di Fondazione Umberto Veronesi ci aiuterà a capire a che punto siamo e ci guiderà nella creazione ed esplorazione di diversi futuri possibili per la medicina di domani.

Un’alimentazione sana riduce le incertezze sulla propria salute

Domenica 5 settembre ore 11:45 Cortile Nuovo, Palazzo Bo

Con Elena Dogliotti, Biologa Nutrizionista e Supervisore Scientifico per Fondazione Umberto Veronesi, e Simona Ovadia, giornalista di Altroconsumo

Che la prevenzione cominci a tavola è ormai una certezza. Ma quanto conta la sana alimentazione per ridurre il rischio di ammalarsi? E come siamo arrivati a calcolare i potenziali benefici della dieta sana?