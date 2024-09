Alziamo le tasse sul tabacco? Ne discutiamo in Senato

Alle 14 presso il Senato un incontro per presentare dati sull'impatto del tabacco e sulle politiche di aumento della tassazione

Il tabacco e il fumo rappresentano il primo fattore di rischio evitabile per la salute, che abbrevia la vita delle persone e ne peggiora la qualità, generando costi umani e sanitari importantissimi. Fra le misure considerate efficaci e sostenibili vi è l’aumento della tassazione del tabacco. Quali sono i Paesi che hanno applicato queste misure fiscali? E con quali risultati? Quali sono i fattori sociali, economici e sanitari da tenere in considerazione?

Se ne discute oggi alle 14 in occasione dell’incontro “Ricerca, numeri e proposte. Politiche di tassazione e strategie di contrasto al tabagismo in Italia”, presso la Sala Caduti di Nassirya, Senato della Repubblica, su iniziativa della Vicepresidente del Senato Maria Domenica Castellone, in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi ETS.

Fondazione Veronesi, da anni è impegnata sul fronte della lotta al fumo, ha presentato una petizione al Parlamento per chiedere un aumento significativo delle accise e ha deciso di finanziare un progetto di ricerca triennale condotto da CERGAS, centro di ricerche sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale, di SDA Bocconi.

Interverranno, illustrando l’impatto del fumo in Italia e i dati preliminari della ricerca CERGAS, Giulia Veronesi (direttore Programma Chirurgia Toracica Robotica Ospedale San Raffaele, Professore Ordinario Università Vita e Salute San Raffaele di Milano e membro del Comitato di Lotta al Fumo di Fondazione Veronesi) e Amelia Compagni (professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche Università Bocconi e direttrice del CERGAS, SDA Bocconi).

Seguirà una tavola rotonda con l’intervento di rappresentanti della politica: Marco Furfaro, capogruppo Partito Democratico, XII Commissione “Affari Sociali”, Camera dei deputati; Guido Quintino Liris, senatore Fratelli d’Italia, coordinatore Intergruppo parlamentare “Insieme Contro il Cancro”; Patrizia Marrocco, membro III Commissione ”Affari Esteri e Comunitari”, Camera dei deputati; Orfeo Mazzella, senatore Movimento 5 Stelle, Promotore Intergruppo “Malattie Rare e Oncologiche”; Elena Murelli, capogruppo Lega, 10a Commissione “Affari Sociali, Sanità”, Senato della Repubblica; Francesco Zaffini, presidente della 10a Commissione “Affari Sociali, Sanità”, Senato della Repubblica. Concluderà i lavori Marcello Gemmato, Sottosegretario alla Salute.

Modera Donatella Barus, direttrice Magazine Fondazione Veronesi. Sarà possibile seguire la diretta dalla web tv del Senato.