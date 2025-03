A Spoleto arriva il Pomodoro per la ricerca

Da sabato 15 a domenica 30 marzo 2025 la Delegazione di Spoleto raccoglie fondi a sostegno della ricerca scientifica contro i tumori pediatrici

Da sabato 15 marzo a domenica 30 marzo 2025, la Delegazione di Spoleto di Fondazione Veronesi, guidata da Francesca Palescandolo, parteciperà all’iniziativa "Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente®". Sarà possibile trovare le confezioni di pomodoro presso tutti gli esercizi commerciali di Corso Mazzini e via Minervio a Spoleto.

Questa campagna, giunta alla sua ottava edizione, raccoglie fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione. Il ricavato della raccolta fondi permetterà infatti di finanziare l’innovativa piattaforma di ricerca e cura PALM Research Project®, una rete internazionale per la messa a punto di nuovi trattamenti per la cura della leucemia acuta mieloide dell’età pediatrica.

A fronte di una donazione minima di 12 euro, sarà distribuita una confezione con tre barattoli in acciaio di pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini: un’iniziativa resa possibile grazie alla preziosa e rinnovata collaborazione e sostegno di ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali) e Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio). Tra le novità di quest’anno la nuova collaborazione con AVIS Nazionale che, insieme al rinnovato accordo dell’Associazione Nazionale Alpini, supporteranno la manifestazione organizzando banchetti in piazza e punti di distribuzione grazie ai propri volontari e associati.

Un ringraziamento di cuore va anche all’Associazione Sportiva La Fenice, che ha contribuito con grande generosità distribuendo privatamente le confezioni presso i suoi associati.