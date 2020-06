Aperto il bando per i finanziamenti alla ricerca 2021

Dal 17 giugno al 7 settembre si potranno inviare le candidature per 101 borse di ricerca annuali e 10 travel grant semestrali. Novità: i progetti dedicati al fumo e il sostegno ai congedi di maternità

Dal 17 giugno al 7 settembre 2020 i ricercatori post-dottorato in ambito biomedico possono partecipare al bando Post-Doctoral Fellowship 2021 della Fondazione Umberto Veronesi, che mette a disposizione finanziamenti per la ricerca nelle aree dell’oncologia, delle malattie cardiovascolari, delle neuroscienze e degli stili di vita per la prevenzione delle malattie.





Fondazione Veronesi eroga per l’anno 2021 101 borse di ricerca da 12 mesi per ricercatori italiani e stranieri che svilupperanno progetti di ricerca in Italia, e 10 travel grant semestrali per ricercatori italiani che desiderano trascorrere un periodo di lavoro e formazione professionale in un istituto di ricerca straniero.





Il bando completo e le modalità per inviare la propria candidatura sono disponibili sul sito borse.fondazioneveronesi.it/.





L’elenco dei vincitori verrà pubblicato sul sito il 4 dicembre 2020.





La Fondazione sostiene progetti di ricerca di alto profilo volti a identificare nuove strategie per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento dei tumori, delle malattie cardiovascolari e del sistema nervoso, nonché progetti che indaghino la relazione tra prevenzione e insorgenza di queste malattie; a titolo esemplificativo, il ruolo dell’alimentazione, del movimento, dell’inquinamento.





Di particolare interesse per il 2021 saranno i progetti sul fumo e sulle patologie fumo-correlate. Comune denominatore di tutte le ricerche è l’approccio centrato sul paziente e cucito su misura del singolo individuo e della singola patologia, la cosidetta medicina di precisione o personalizzata. Particolare attenzione verrà riservata ai progetti che prevedono un approccio “omico”, attraverso la digitalizzazione e l’analisi di grandi quantità di dati biologici in maniera integrata.





Novità del bando 2021 è stata l’istituzione di un contributo a sostegno delle ricercatrici vincitrici di una borsa FUV, che durante il periodo di fruizione della borsa dovranno assentarsi per congedo di maternità. La Fondazione erogherà un contributo extra di 5.000 euro lordi totali per 5 mesi di congedo di maternità. Un ulteriore aiuto concreto al sostegno delle ricerca al femminile. La Fondazione Umberto Veronesi conferma ancora una volta il suo ruolo decisivo nella formazione dei migliori scienziati e il sostegno concreto ai migliori studiosi nel mondo della ricerca italiana.