Babbi a sostegno di Gold for Kids

Fino al 15 settembre 2023, nelle gelaterie aderenti in tutta Italia sarà possibile sostenere la ricerca sui tumori infantili con un “Gelato sospeso”

Al via al “Gelato Sospeso”, una grande iniziativa dell’azienda Babbi a sostegno della ricerca sui tumori infantili di Fondazione Umberto Veronesi.

Fino al 15 settembre 2023, nelle numerossime gelaterie aderenti in tutta Italia (scopri quali), sarà possibile partecipare donando un piccolo contributo di € 2,00 (valore simbolico di un gelato) e ricevendo in cambio un gettone simbolo dell’iniziativa.

I fondi raccolti sosterranno il progetto Gold for kids, con cui Fondazione Umberto Veronesi è impegnata a finanziare la ricerca scientifica per trovare cure sempre più efficaci per i giovani pazienti oncologici.